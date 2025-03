UCapital24, Borsa: dal 19 marzo niente ordini senza limite di prezzo

UCapital24

(Teleborsa) -ha comunicato che da domani, 19 marzo 2025, e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan,Oggi le azioni di UCapital24 hanno terminato la seduta a quota 0,524 euro per azione, in. Già ieri si era registrato un grande balzo, passando da 0,36 euro a 0,41 euro.Ieri sera la società ha comunicato che l'AD e fondatorepresenterà il 20 marzo, in un, le strategie di crescita globale dell'ecosistema UCapital. In particolare, illustrerà il completamento della nuova versione del social network (la cui fase di ultimazione era stata annunciata lo scorso 8 gennaio) e verrà presentata la nuova App, il cui lancio al pubblico è previsto per la prossima settimana.