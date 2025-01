Calderone: nuove misure del Governo per giovani, donne e lavoratori in difficoltà

(Teleborsa) - Il Governo ha introdotto, con un focus particolare su giovani, donne e lavoratori in situazioni di svantaggio. Durante il question time alla Camera, ilha sottolineato come questi "poderosi strumenti" siano fondamentali per "", il quale evidenzia la correttezza delle politiche adottate dal Governo, orientate a promuovere il lavoro di qualità e le politiche attive del lavoro.Tra le misure in discussione c'è il, destinato a favorire l'assunzione di lavoratori meridionali disoccupati da oltre 24 mesi, esclusi dalla fascia giovanile. Calderone ha annunciato che, dopo aver completato l'iter di approvazione del decreto attuativo, il bonus sarà applicato alle assunzioni effettuate dal primo settembre 2024.Inoltre, sono in, con importanti contributi economici e formativi. Un altro bonus sarà destinato all'assunzione di dipendenti e alla creazione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori che investiranno in settori strategici per la transizione green e digitale. L’obiettivo di queste misure è "creare un mercato del lavoro moderno", supportato da strumenti innovativi come la piattaforma di inclusione sociale e lavorativa.