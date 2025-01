Carburanti, benzina sale a 1,8 euro al litro. Codacons: aumenti ingiustificati

(Teleborsa) -Ancora in crescita i prezzi dei carburanti, con la benzina che arriva a quotain rialzo diA rilevarlo è Staffetta Quotidiana che evidenzia il peso dell'aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti a partire dal primo gennaio, "un balzello - spiega -che non trovano spiegazione nell’andamento delle quotazioni petrolifere". Lo afferma ilcommentando i rialzi dei carburanti registrati sulla rete italiana.Rispetto a fine 2024 in le quotazioni del Brent cresciute del 4% rispetto ai valori di fine dicembre, e prezzi del tutto sotto controllo lontani dai record raggiunti negli anni passati – spiega il Codacons – A fronte di tale sostanziale stabilità delle quotazioni, si registra invece un sensibile rialzo dei listini alla pompa, con un aumento di 3 centesimi al litro in pochi giorni che equivalgono ad una maggiore spesa sui rifornimenti pari a +1,5 euro a pieno, +36 euro ad automobilista su base annua. Senza contare ovviamente gli effetti indiretti legati ai maggiori costi di trasporto per le merci che viaggiano su gomma e che rappresentano l’88% dei prodotti venduti in Italia.pompa su cui invece sembra invece pesare l'extra-costo addebitato da inizio anno a rivenditori e gestori per la quota d'obbligo di miscelazione annuale dei biocarburanti, costo che rischia di essere interamente scaricato sui consumatori finali attraverso un incremento dei prezzi di benzina e gasolio – denuncia il Codacons.Il timore - sottolinea ancora il Codacons - è che sugli italiani si stiano per abbatterehe interesseranno non solo i carburanti, ma anche le bollette di luce e gas, nonostante non vi siano al momento elementi concreti in grado di determinare una crescita di prezzi e tariffe – aggiunge il Codacons – Rincari che, se non fermati per tempo, aggraveranno la spesa energetica degli italiani, influendo sulla capacità di acquisto dei cittadini e sulla propensione ai consumi.