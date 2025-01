CME Group lancia future e opzioni su grano duro rosso primaverile

CME Group

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha annunciato checonsegnati fisicamente all'inizio del secondo trimestre del 2025, in attesa delle approvazioni normative."Aggiungendo future e opzioni su grano duro rosso primaverile, i partecipanti al mercato saranno ora in grado di gestire il rischio di prezzo sue il tutto compensato in un'unica clearing house", ha affermato John Ricci, Managing Director e Global Head of Agricultural Products presso il CME Group.I future sul cosiddetto Hard Red Spring Wheat sono storicamente negoziati sullaI volumi di negoziazione di futures e opzioni sulsono aumentati del 10% lo scorso anno, raggiungendo un ADV di 229.000, contribuendo a raggiungere un record storico di ADV di 1,7 milioni per tutti i prodotti agricoli del CME Group.