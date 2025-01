Comal, Alberto Previtali supera il 15% del capitale sociale

Comal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha comunicato che l'azionista(in data 3 gennaio 2025)rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto. In particolare, l'azionista detiene 2.000.046 azioni ordinarie della società, pari al 15,28% del relativo capitale sociale.Glisono ora: Virtutis Solaris con il 23,39%, Alberto Previtali con il 15,28%, Savio Consulting con il 5,32%.Altri azionisti sono SAM con il 4,25%, Team Lab con il 2,49%, VIFRAN con il 0,93%. Ilha in mano il 48,34%.Lo scorso 11 dicembre, gruppo italiano attivo nell'energia e nell'acciaio, ha sottoscritto un accordo quadro con Virtutis Solaris per promuovere un'offerta pubblica di acquistoa 4,80 euro per azione finalizzata al delisting da Piazza Affari. Il giorno stesso Alberto Previtali ha detto a Teleborsa che "il prezzo è basso" e che non avrebbe aderito all'OPA a quel prezzo.