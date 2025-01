Trenord, corrono i treni regionali: nel 2024 +7% viaggiatori

(Teleborsa) -quotidiani di, passati a novembre dai 713mila del giorno feriale medio del 2023 ai 762mila. Complessivamente suinel 2024 si sono contatii.Segnano i maggiori incrementi lei, utilizzate ogni giorno da 371mila passeggeri, che hanno registrato una. Sono aumentati del 4% i viaggiatori nei feriali sulle grandi linee suburbane, raggiungendo i 356mila al giorno. Sul collegamentosi contano 35mila spostamenti quotidiani, da e per l’aeroporto o le destinazioni intermedie.in Lombardia è determinato principalmente dalle, tanto quelle che servono il Passante Ferroviario di Milano, quanto quelle che raggiungono la metropoli attestandosi a Porta Garibaldi e Cadorna. La, con 58mila utenti feriali (+4% rispetto al 2023). Seguono le lineecon oltre 42mila viaggiatori (+15% vs 2023),con 41,5mila (+7%) econ 40mila (+3,3%).Sulle linee Regio Express e Regionali, lasi conferma lacon 36mila viaggiatori nei giorni feriali (+10% rispetto al 2023). È seguita dalla Milano Centrale-Treviglio-Bergamo con 19mila (+24%) e dalla Milano Centrale-Sondrio-Tirano con 16,6mila (+33%). Fra le linee Regionali, le più frequentate sono lacon 29mila passeggeri nei feriali (+11% rispetto al 2023), lacon oltre 25mila (+15%) e la Milano Cadorna-Seveso-Asso con 22mila (+16%).Se confrontati con il periodo precedente la pandemia, i dati mostrano come la presenza media feriale sui treni si avvicini ma non raggiunga ancora gli 800mila viaggi del 2019; tuttavia, nei giorni di sabato e festivi ial sabato i passeggeri trasportati sono ora 482mila contro i 387mila del 2019 (+19,7%), mentre nei festivi sono passati da 292mila a 351mila (+16,8%).