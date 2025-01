UK, Antitrust potrebbe accettare rimedi di Synopsys-Ansys per fusione

Ansys

Synopsys

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, ha affermato chenell'della società statunitense di software di simulazione ingegneristicada parte del colosso statunitense dei chipLe parti hanno offerto impegni che comportano la cessione di determinate attività, si legge in una nota. La CMA ritiene quindi che vi siano "" per ritenere che gli impegni offerti da Synopsys e Ansys o una versione modificata degli stessi, potrebbero essere accettati dalla CMA.Lo scorso 20 dicembre la CMA aveva detto che la fusione potrebbe comportare unaall'interno di uno o più mercati nel Regno Unito.