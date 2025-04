Seduta positiva a New York. Focus su dazi e conti

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 40.368 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.530 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,12%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,01%).Prosegue la stagione dellecon gli investitori in attesa dei conti delle quattro delle cosiddette "magnifiche sette", ovvero Microsoft, Apple, Meta e Amazon, che annunceranno i risultati societari tra domani e dopodomani.Sempre in settimana, sono attesi alcuni dati macro americani, come quello sull’occupazione del mese di aprile, l’andamento del PIL e l’inflazione PCE. Oggi il dato sullaamericani, misurata dal Conference Board, ha rilevato un calo del sentiment ai minimi dal 2020.Nel frattempo, resta al centro dell'attenzione la questione dei, dopo che, lunedì, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha detto che "molti Stati hanno presentato proposte molto buone", facendo presagire accordi più vantaggiosi. Inoltre, la portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Donald Trump firmera' oggi un ordine esecutivo riguardante i dazi sulle auto, con il mercato che scommmette su un alleggerimento per il settore.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,67%),(+0,42%) e(+0,41%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,54%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,48%),(+1,62%),(+1,34%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,04%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,48%),(+3,63%),(+2,18%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,55%.Scende, con un ribasso dell'8,44%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,50%.