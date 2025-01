Anima, cesserà la partnership con Etica SGR. Nel 2024 ricavi per 10,5 milioni di euro

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha ricevuto dauna notifica riguardante l'avvio di un progetto industriale che in prospettiva comporterà l', attualmente delegata ad Anima SGR.Al fine di consentire una valutazione accurata degli aspetti economici, Anima informa che nel 2024 la delega ha generato per il gruppo AnimaNel medio termine, l'impatto potrà essere, si legge in una nota. Tali fondi, sui quali la raccolta netta degli ultimi 5 anni è stata di oltre 5 miliardi di euro, presentano una redditività per Anima approssimativamente doppia rispetto ai fondi gestiti in delega per conto di Etica SGR, e potranno essere distribuiti anche attraverso le reti precedentemente oggetto di limitazioni connesse all’accordo di mandato.