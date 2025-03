Banca Etica, erogazione credito +35% e raccolta fondi etici +36% nel piano al 2028

(Teleborsa) - Ilha varato il, che prevedere di far crescere nei prossimi 4 anni i crediti del +35%, a un ritmo cioè del +8% annuo, in un sistema bancario come quello italiano dove negli ultimi 4 anni il credito è calato in media del -1,3% l'anno.Altro obiettivo primario riguarda la, per cui si prevede un. Il piano è infatti rafforzare la distintività dell'offerta di fondi comuni di investimento etici, ridefinendo il modello di gestione, distributivo e la gamma d'offerta. E se l'obiettivo di collocare in autonomia un miliardo di euro di fondi etici di Etica sgr (il cui patrimonio gestito complessivo oggi è di 7 miliardi di euro) è stato raggiunto all'inizio del 2025, il piano prevede una crescita del 36% nel quadriennio, grazie al collocamento dei fondi anche in Spagna (dove opera Fiare Banca Etica) e all'ampliamento della rete dei consulenti di finanza etica.Nel documento programmatico si parla anche del miglioramento dei servizi e tecnologie e cioè della volontà di valorizzeranno le potenzialità del nuovo Core Banking System (CBS) per rendere Banca Etica più efficiente, compliant e produttiva. L'ambizione è quella di unnel quadriennio, mentre la definitiva messa a regime del CBS e gli investimenti in nuove risorse umane realizzati nel periodo 2021-2024 porteranno un aumento della produttività di oltre il 12% nel periodo 2025-2028.L'indipendenza del Gruppo sarà rafforzata grazie all'integrazione di una(IMPact SGR, la cui acquisizione è stata annunciata nel gennaio 2025 ed è attualmente in attesa del completamento dell'iter autorizzativo da parte di Banca d'Italia). IMPact SGR prenderà in carico la gestione dei fondi di Etica Sgr fino ad oggi affidata da Anima Sgr e permetterà al Gruppo Banca Etica di ampliare la gamma di prodotti 100% finanza etica.Gli investimenti per l'internalizzazione della gestione dei fondi di Etica sgr insieme alla riduzione dei tassi di mercato portano a prevedere undal 2027."Posizionamento radicale per una finanza che non investe in armi e in fonti fossili e contro le disuguaglianze - spiegadi Banca Etica - Mentre l'Europa cerca una via per reagire alla violenza delle guerre in corso e agli annunci shock che arrivano dagli USA tra dazi e disimpegno dal contrasto al cambiamento climatico e dalle politiche di inclusione, il Gruppo Banca Etica ribadisce il suo posizionamento radicale per una finanza che rifiuta di investire in armi e in fonti fossili e che persegue la lotta alle disuguaglianze. Lo facciamo forti dei risultati dei primi 25 anni di attività e determinati a rafforzare il nostro ruolo di finanza trasformativa attraverso le alleanze nazionali ed internazionali e la nostra funzione di supporto e stimolo ai soggetti che operano per il bene comune, organizzazioni del terzo settore e dell'economia sociale. Continueremo a promuovere il ruolo della finanza cooperativa e popolare attraverso tutte le realtà del Gruppo quale modello in grado di assicurare una".