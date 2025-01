Banca Etica punta sull'asset management con acquisto della maggioranza di IMPact SGR

Anima

nell'ambito di un'operazione strategica perIMPact SGR, società di gestione del risparmio italiana specializzata esclusivamente nella finanza di impatto, offre soluzioni d'investimento che. La missione di IMPact SGR è quella di contribuire ad allocare i capitali a favore delle imprese in grado di generare un impatto netto positivo per le persone e l'ambiente.Il Gruppo Banca Etica, società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni d'investimento etici e che gestisce un patrimonio di circa 7,4 miliardi di euro per conto di oltre 400 mila clienti.L'accordo prevede anche il, fin qui curata da, che ha gestito attivamente il portafoglio sulla base dell'Universo Investibile e della Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile definiti da Etica SGR. L'esecuzione degli accordi di acquisto e di trasferimento della delega di gestione è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia."Con l'acquisizione di IMPact SGR il Gruppo Banca Etica accelera il suo percorso di crescita e rafforzamento consolidando l'indipendenza e la distintività dell'unico Gruppo bancario italiano interamente dedito alla finanza etica - dicedi Banca Etica - Etica SGR potrà beneficiare delle sinergie con un gestore finanziario dedicato e in linea con la missione del Gruppo, al fine di potenziare l'offerta dei prodotti di finanza etica, l'apertura verso nuovi mercati ed essere ancor più vicini alle esigenze dei risparmiatori e di tutti gli stakeholder".