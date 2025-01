Lamborghini, 2024 da record con 10.687 vetture consegnate

Volkswagen

(Teleborsa) -, storico marchio italiano controllato dalla tedesca, ha chiuso il 2024 con, pari a un incremento del +6% rispetto al 2023, facendo segnare il miglior risultato annuale della sua storia."Il 2024 è stato un anno di crescita continua per Automobili Lamborghini, in linea con il trend positivo degli ultimi anni, un risultato che testimonia il legame sempre più forte con i nostri clienti e l'interesse crescente delle nuove generazioni verso il brand - ha dichiarato il- In un periodo di trasformazione, abbiamo introdotto modelli che hanno ricevuto un consenso straordinario, confermando il nostro impegno verso l'eccellenza e lo sviluppo sostenibile".Nel 2024 tutte e tre le macroregioni hanno registrato una crescita rispetto agli anni precedenti, evidenziando un andamento positivo e bilanciato che si riflette anche nei mercati in cui Automobili Lamborghini opera. L'areaha guidato l'espansione con un incremento del +6% e 4.227 vetture consegnate, seguita dallecon un +7% e 3.712 unità. La regioneha segnato un aumento del +3%, raggiungendo un totale di 2.748 vetture distribuite.