Mare Group, finanziamenti per 8 milioni di euro da CDP e BPER con garanzia SACE

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha raggiunto una, composta da 15,5 milioni a titolo di equity, sottoscritti nella recente operazione di ABB , e da 8 milioni di euro in nuovi finanziamenti.Tale provvista - si legge in una nota - consentirà al gruppo di rafforzare ulteriormente la propria strategia di crescita attraverso, ampliando il proprio raggio d'azione verso società di dimensioni maggiori, anche a livello internazionale.I finanziamenti derivano da contratti sottoscritti conper 5 milioni di euro e conper 3 milioni di euro. Entrambi i finanziamenti sono assistiti da"Garanzia Futuro", hanno una durata di 5 anni (inclusi 9 mesi di pre-ammortamento) a tassi convenienti e un piano di ammortamento trimestrale a capitale costante. I finanziamenti sono finalizzati alla R&D e alla crescita della Società anche per linee esterne."La crescita su business model strategici e scalabili e la solidità finanziaria sono state e saranno sempre la nostra priorità - ha detto il- Mare Group è ora in grado di intraprendere un nuovo e più ambizioso percorso di crescita attraverso operazioni di M&A con società di dimensioni maggiori e rilevanza internazionale. Queste acquisizioni avranno l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership nell'innovazione tecnologica e in settori sempre più mission critical".