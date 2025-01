Norvegia, produzione di gas record nel 2024. Diminuzione solo a fine decennio

(Teleborsa) - La: sono stati venduti in totale 124 miliardi di metri cubi standard (Sm3). In confronto, nel 2022 (ultimo record) sono stati venduti 122,8 miliardi di Sm3 di gas. Lo afferma la Norwegian Offshore Directorate, l'agenzia governativa norvegese responsabile della regolamentazione delle risorse petrolifere sulla piattaforma continentale norvegese (NCS)."Da quando il trasporto di gas dalla Russia attraverso l'Ucraina è terminato a fine anno, il", afferma Torgeir Stordal, direttore generale della Norwegian Offshore Directorate.L'agenzia stima che "la produzione complessiva rimarrà a un livello elevato e stabile". Nel 2024, ha raggiunto circa(mill scm o.e. - 1510 milioni di barili o.e.). Si tratta del livello più alto dal 2009."Andando avanti, si prevede che la produzione rimarrà a un livello stabile e alto prima di una", si legge nel rapporto.Anche l'attività di esplorazione è stata elevata nel 2024, con la, ma diverse sono state prese in considerazione per lo sviluppo legato ai campi esistenti.La Norwegian Offshore Directorate prevede che la produzione complessiva diminuirà verso la fine degli anni 2020. "Per rallentare questo declino, l'esplorazione dovrà avvenire vicino alle infrastrutture e in più aree di frontiera, oltre a maggiori investimenti in campi, scoperte e infrastrutture - viene spiegato - Ladelle attività petrolifere".