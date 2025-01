Askoll EVA, conclusa offerta in borsa diritti di opzione non esercitati

Askoll EVA

(Teleborsa) -rende noto che in data odierna si èa valere sulle azioni ordinarie Askoll EVA in circolazione (i “Diritti Inoptati”) che sono stati venduti dalla Società nell’ambito dell’offerta su Euronext Growth Milan nelle sedute dell’8 e 9 gennaio 2025.La società ricorda che l’Offerta in Borsa è stata effettuata in esecuzione dell’aumento di capitale in opzione i cui termini e condizioni sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2024 in esecuzione dell’Aumento di Capitale in opzione deliberato dall’assemblea straordinaria del 18 novembre 2024, relativo all’offerta di massime n. 53.024.194 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (“Nuove Azioni”), al prezzo di Euro 0,13 per Nuova Azione, di cui Euro 0,013 da imputarsi a capitale sociale e Euro 0,117da imputarsi a sovraprezzo, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 6.893.145,22 (“Aumento in Opzione”).Askoll EVA comunica che in data odierna sono stativenduti dalla Società nell’ambito dell’Offerta in Borsa e quindi sottoscritte n. 625.000 Nuove Azioni, pari al 1,18% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 81.250,00.L’Aumento in Opzione, considerato il capitale sociale già sottoscritto nel corso del Periodo di Opzione conclusosi lo scorso 23 dicembre 2024 (come da comunicato del 23 dicembre 2024, cui si rinvia) e quello sottoscritto in data odierna, si è concluso con la sottoscrizione di complessive 36.414.864 Nuove Azioni, per un controvalore (comprensivo di sovraprezzo) di Euro 4.733.932,32. Per l’effetto, il capitale sociale complessivamente sottoscritto alla data del presente comunicato ammonta a Euro 3.580.085,23, suddiviso in n. 62.926.961 azioni ordinarie. L’azionista di riferimento Askoll Holding, che aveva sottoscritto complessivamente n. 34.353.430 Nuove Azioni nell’ambito dell’Aumento in Opzione, per un ammontare pari al 64,79% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro € 4.465.945,90 (come da comunicato del 23 dicembre 2024 cui si rinvia), rimane titolare di complessive n. 51.530.145 azioni ordinarie, pari al 81,89% del nuovo capitale sociale.La società ricorda che le n. 16.609.330 Nuove Azioni rimaste inoptate potranno essere collocate presso terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, ossia entro il 31 marzo 2025.