Da trasporti a scuola: primo venerdi nero dell'anno

(Teleborsa) -dell'anno con mobilitazioni nelsi fermano per 24 ore i lavoratori aderenti al Cub tdiaddetti della manutenzione ferroviaria,in un momento di lavori intensi sudell'infrastruttura delle ferrovie.Nello stesso settore si fermano domani i ferrovieri deie dele dell'Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi. Per chi si muove o arriva a Milano, Venezia o Pisa non sarà semplicesi fermerà invece per 4 ore a livello nazionale,Lo ricorda la società specializzata, pronta a fornire assistenza ai passeggeri che subiranno ritardi e cancellazioni a causa delle