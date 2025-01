Efficientamento energetico, accordo BEI-Findomestic

(Teleborsa) -sono gli obiettivi principali della recente operazione di cartolarizzazione sintetica annunciata daAmministratore Delegato e Direttore Generale di Findomestic Banca.Pur mantenendointroduce caratteristiche di politica pubblica del tutto nuove e senza precedenti nella storia della BEI per il mercato finanziario italiano. È infatti un intervento di garanzia del Gruppo BEI dedicato totalmente a progetti green, i cui promotori sono le famiglie e i privati, che beneficeranno di una riduzione sugli interessi nei finanziamenti che Findomestic concederà, per l’acquisto e l’installazione di apparecchiature per l’efficientamento energetico e la produzione di energia solare a uso domestico su tutto il territorio italiano.Nel dettaglio,in cui il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) interviene rilasciando una garanzia sulla tranche mezzanina da circa 94 milioni di euro, con una controgaranzia della BEI. Questo meccanismo consente a Findomestic di liberare capitale regolamentare e poter erogare nuovi finanziamenti seguendo i criteri di Sostenibilità ambientale definiti con la BEI, per un plafond complessivo di 250 milioni di euro.Questa operazione consolida ulteriormente il rapporto tra il Gruppo BEI e il Gruppo BNP Paribas in Italia. È infatti la quarta iniziativa conclusa nel 2024 tra i due istituti, seguendo l’accordo siglato a luglio tra la BEI e BNL, che ha stanziato 400 milioni di euro per fornire nuova liquidità alle imprese, includendo una componente green pari al 25%., Vicepresidente della BEI, ha dichiarato: "Per la prima volta in Italia, il Gruppo BEI investe direttamente sul credito delle famiglie italiane, con un intervento volto a ridurre i costi dei finanziamenti per progetti di efficientamento energetico e produzione di energia solare a uso domestico. Questa nuova iniziativa rappresenta un modello che ci auguriamo di poter replicare ulteriormente in altri Italia, contribuendo a promuovere la transizione energetica delle famiglie e dei privati e rafforzando il legame tra la BEI, l’Europa e i cittadini.”“Abbiamo realizzato insieme al Gruppo BEI –amministratore delegato e direttore generale di Findomestic Banca - un’operazione unica in Italia che ci permette di condividere concretamente con i nostri clienti e partner gli obiettivi di sostenibilità che, come Banca, perseguiamo da anni. Anche grazie a questo accordo, Findomestic offrirà ancora più strumenti per supportare famiglie e privati nella realizzazione dei loro progetti d’acquisto orientati all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, contribuendo così alla transizione ecologica e alla costruzione di un futuro più sostenibile”.“Attraverso la nostra partnership con Findomestic, il FEI è entusiasta di aprire nuove opportunità alle famiglie italiane per investire in soluzioni sostenibili. Questa iniziativa non solo rende i finanziamenti più accessibili, ma promuove anche l'innovazione nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili a livello domestico", ha dichiaratCapo esecutivo del FEI.