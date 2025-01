Eventi e scadenze del 10 gennaio 2025

Martedì 07/01/2025

Giovedì 09/01/2025

Venerdì 10/01/2025

Bank Of America

Delta Air Lines

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico- Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joseph R. Biden, in visita in a Roma, incontrerà Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella08:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Cerimonia di ammissione in Borsa Italiana, primo giorno di quotazione11:00 -- Permessi di costruire - III Trimestre 2024- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo