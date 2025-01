Hera Partecipazioni One conclude l’acquisizione di due crediti NPL da Banca Sparkasse

(Teleborsa) -- società specializzata nella valorizzazione di asset immobiliari a garanzia di crediti ipotecari non performing (UtP/NPL) - ha completato l'acquisizione di due crediti NPL da, Cassa di Risparmio di Bolzano. Isono classificati come single name e sono assistiti da doppia garanzia ipotecaria. Laè un impianto fotovoltaico situato a Porto Marghera (Mestre), mentre la seconda fa riferimento al trophy asset “”, storica palazzina cielo-terra nel comune di Rovereto.L'acquisto è stato effettuato tramite la creazione di un nuovo comparto in ungià esistente, attraverso il quale Héra aveva già effettuato precedenti acquisizioni.La creazione del nuovo comparto permetterà a Héra di effettuarenel 2025, come previsto nel suo piano di sviluppo."Siamo entusiasti di annunciare la conclusione dell'acquisizione di questi due importanti crediti NPL da Banca Sparkasse, che rappresentano un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dei non-performing exposures", il commento di, General Manager di Héra Partecipazioni One. "Questa operazione dimostra la nostra capacità di individuare e valorizzare asset complessi con un elevato potenziale di recupero. La creazione di un nuovo comparto nel veicolo di cartolarizzazione ci permetterà di proseguire con nuove acquisizioni strategiche previste per il 2025. Il nostro impegno nel settore dei crediti deteriorati si rafforza ulteriormente, confermando la nostra visione di lungo termine e la determinazione nel generare valore per tutti i nostri stakeholders, con un approccio che punta alla sostenibilità e alla rivitalizzazione del territorio", ha aggiunto Zago.