Unrae, contratti noleggio auto a lungo termine in crescita nel 2024 (+33,6%)

(Teleborsa) - Nel 2024 ildi autovetture e fuoristrada registra, con una crescita del 33,6% rispetto all’anno precedente. Secondo l’analisi elaborata dasulla base dei dati forniti dal MIT, nel corso dell’anno i contratti di NLT di durata superiore a 30 giorni, sono stipulati per il 13,9% con Privati (131.609 unità), registrando una crescita del 48,0% rispetto al 2023, e per l’86,1% con Società (817.553 unità), in aumento del 31,5%.In quest’ultima categoria, vi è una netta prevalenza dellecon una quota del 72,4% sul totale dei contratti e un incremento del 29,1% rispetto all’anno precedente. Seguono le società di Noleggio a Breve Termine (NBT) con una quota che sale dal 5,8% del 2023 al 7,7%, Dealer e Costruttori con il 4,5% (4,1% nel 2023), e le altre società di NLT con il restante 1,5% (in calo dal 2,6% di un anno fa).Ladei contratti si conferma stabile a 23 mesi, con differenze tra i vari canali: 25 per le Aziende non-automotive, 23 per i Privati, 15 per Dealer e Costruttori e NLT e 12 per NBT.