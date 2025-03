Sicily by car, ricavi 2024 in crescita del 5,7% con contributo Croazia

Sicily by Car

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2024 con un, rispetto ai 17,5 milioni del 2023, al netto di imposte pari a Euro 1,8 mln (Euro 6,3 mln nel 2023).Ilè pari arispetto al 2023, soprattutto grazie all’allargamento del perimetro di consolidamento, che dal mese di giugno include le attività di noleggio in, mentre lo sviluppo positivo delle giornate di noleggio in, che hanno raggiunto 3,3 mln (+10,5%), più che compensano la(-8,6%).pari a 30,6 mln euro, con un margine pari al 21% nel 2024 si confronta con 47,1 mln nel 2023, pari al 35%, mentre l'EBIT si attesta a 7,2 mln, rispetto a 26,4 mln nel 2023.per Euro 21,2 mln (cash positive per Euro 25,0 mln al 31 dicembre 2023).Outlook positivo per il 2025. Il Gruppo intente proseguire nell’attuazione delle strategie già delineate, mirando a un miglioramento continuo dei processi aziendali e dell’organizzazione interna.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea di destinaredi euro comesegue: un importo complessivo pari a 3,3 mln a titolo di, pari aper ogni azione in circolazione, con data stacco il 19 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025) e pagamento dal 21 maggio 2025, e. Il dividend yield risulta pari a circa il 3% rispetto al prezzo di chiusura di ieri (25 marzo 2025).