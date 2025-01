Innovazione e materie prime critiche: 21 milioni per progetti strategici

(Teleborsa) - Il 31 dicembre scorso, ilha pubblicato un avviso per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione lungo l’intera catena del valore delle, dall’estrazione alla trasformazione. Questa misura rientra nell’ambito di, iniziativa globale lanciata alla COP21 di Parigi per accelerare lo sviluppo delle tecnologie pulite.Con unl’avviso punta a sostenere progetti innovativi in aree strategiche quali: estrazione mineraria primaria e secondaria, urban mining ed eco-progettazione, trasformazione e raffinazione delle risorse.Le domande, corredate dai progetti e dalla documentazione necessaria, possono essere presentate tramite la piattaforma informatica della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, dal 3 febbraio al 18 marzo 2025. Possono partecipare imprese in qualità di capofila, con partenariati che includano enti di ricerca, università e partner industriali. L’obiettivo principale èGrazie al decreto ministeriale 386/2023, il Mase ha affidato alla società RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) il ruolo di advisor scientifico per supportare queste attività, in linea con la seconda fase di Mission Innovation 2.0. L’Italia, co-leader della Green Powered Future Mission, è impegnata nella, oltre che nello sviluppo della filiera dell’idrogeno attraverso la Clean Hydrogen Mission.