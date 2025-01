L'Ecopillola di Ferretti - Stop dell'Ucraina al gas russo per l' Europa: nuovo allarme rosso?"

(Teleborsa) - Lonon avrà impatti diretti sull'economia dell'Eurozona e dell'Italia, ma l'effetto indotto da unava tenuto in debita considerazione, per i riflessi negativi che potrà esercitare sulle decisioni delle. E' quanto sottolinea l'economista, parlando dello stop alle forniture di gas russo attraverso i gasdotti ucraini.Ilfirmati nel 2019, che consentivano aldi raggiungere l'Europa utilizzando i 38.000 km di gasdotti ucraini. Infatti, sembra un paradosso, ma nonostante la guerra, queste forniture sono state sin oggi risparmiate sia dagli eventi bellici sia dalle sanzioni europee. E questo, banalmente, perché così: l'Europa non aveva dovuto rinunciare a una fonte energetica importante; la Russia ha guadagnato dalle forniture di gas dirette all'Europa circa 5 miliardi di dollari l'anno; l'Ucraina ha guadagnato sin qui circa 800 milioni di dollari l'anno grazie alle tariffe di transito, senza dover tra l'altro aprire un contenzioso con il preziosissimo alleato europeo. Il problema è che Kiev, ad oggi, non ha ritenuto di rinnovare l'accordo scaduto con Gazprom, per evitare che i cospicui introiti venissero reimpiegati dalla Russia per finanziare lo sforzo bellico.Per l'Europa, sicuramente, la chiusura dei rubinetti dell'Ucraina ha generato delleche hanno spinto le quotazioni dela ridosso dei, con un aumento del 30% rispetto ai prezzi di inizio del 2024. Tuttavia, verosimilmente, gli eventi in esame avrannodell'Eurozona e questo perché, negli ultimi anni, l'Unione Europea è riuscita a ridurre notevolmente la dipendenza dalle fonti energetiche russe, sostituendole con un incremento di gas proveniente da Norvegia, USA, Qatar e Nordafrica. Basterà ricordare, a questo proposito, che in passato Gazprom forniva all'Europa ben il 45% del fabbisogno di gas, mentre oggi solo il 18% del gas destinato all'Unione Europea viene dalla Russia e, di questo, solo il 5% attraversa l'Ucraina.In Italia, i rischi di gravisono, forse,e questo per tre motivi: 1) lal gas russo è statanegli ultimi anni, infatti, nel 2020, Gazprom forniva via gasdotto all'Italia il 35% del nostro fabbisogno, mentre oggi questa percentuale si è ridotta drasticamente ad un modesto 5%; 2) gli sin Europa, con i siti pieni per oltre l'80%; 3) nel corso del primo trimestre 2025 entrerà in esercizio, a Ravenna, la, che consentirà di aumentare notevolmente la quantità di gas naturale liquefatto utilizzabile in Italia.Dunque, verosimilmente,per l'economia dell'Eurozona unconnesso alla chiusura dei rubinetti ucraini. Tuttavia, potrebbero, invece, manifestarsi dei. Più in particolare, le tensioni sul fronte del gas russo potrebberosolo sopita, sulla quale potrebbero innestarsi pericolose pressioni speculative. Ora, in questo scenario, il vero rischio è chesiano indotte a ridurre i tassi di interesse con, anche a scapito delle esigenze di un comparto produttivo ancora in grande affanno.