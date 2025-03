Ferretti, CdA approva bilancio 2024 e dividendo 0,10 euro

Ferretti

(Teleborsa) - Il CdA del Gruppoapprova il bilancio d'esercizio 2024 confermando i dati preliminari comunicati lo scorso 28 febbraio. Il periodo si è chiuso concomplessivi in aumento di circa il 5,6%, passando da circa 1.111 milioni nel 2023 a circa 1.173,3 milioni nel 2024, grazie al forte portafoglio ordini accumulato nel 2023 e nel 2024.L' EBITDA adjusted è stato pari a €190.0 milioni, con un incremento di circa il 12.3% rispetto al 2023 che era stato pari a €169.2 milioni. L’EBITDA adjusted margin è pari a 16,2%, in aumento di 100 punti base contro il 15,2% del 2023.L’del Gruppo è aumentato di circa il 5,6% passando da circa €83,5 milioni nel 2023 a circa €88,2 milioni nel 2024.Laal 31 dicembre 2024 era di €124,6 milioni di liquidità netta rispetto a €149,6 milioni di liquidità netta al 30 settembre 2024.Nel 2024 laera pari a €1.139,3 milioni, in miglioramento dell’1,7% rispetto al 2023 che era pari a €1.120,4 milioni, principalmente grazie agli ottimi risultati delle nostre principali regioni, l’Europa e il Medio Oriente.Al 31 dicembre 2024 ilha raggiunto il livello più alto di sempre con €1.663,9 milioni, in crescita di circa il 25.5% rispetto al 30 settembre 2024 (€1.326,3 milioni) e di circa il 11,6% rispetto al 31 dicembre 2023 (€1.491,210 milioni) grazie agli ordini raccolti nell’ultima parte dell’anno.Proposto undi €0,10rispetto al 2023 ed equivalente al 38,4% del risultato consolidato del Gruppo. Convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 13 maggio 2025.: Adjusted EBITDA margin superiore al 18,5%; Ricavi Netti Nuovo circa 10% CAGR organico con un’ulteriore potenziale crescita da M&A.