Ucraina, Cremlino frena sul cessate il fuoco

(Teleborsa) - Lapredica cautela e si mostra scettica dopo l'accordo trasu una proposta piano didi 30 giorni raggiunto a Gedda, dallaarrivano messaggi che predicano. La portavoce del ministero degli Esteri russo,, ha dichiarato che "la formazione della posizione" di Mosca su un eventuale cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino "non avviene all'estero a causa di determinati accordi o degli sforzi di alcune parti" ma "avviene all'interno della Federazione Russa".Anche il portavoce del Cremlino,, ha invitato a "" sull'ipotesi di un'accettazione della tregua di 30 giorni con l'Ucraina. Peskov ha sottolineato che "per prima cosa" Mosca attende di ricevere dagli Usa informazioni dettagliate sui colloqui di ieri a Gedda con una delegazione ucraina. "In questi giorni abbiamo pianificato anche dei contatti con gli americani, durante i quali contiamo di ricevere informazioni complete", ha spiegato il portavoce.Secondo le fonti russe di Reuters qualsiasi accordo per porre fine alla guerra in Ucraina dovrà tenere conto dei progressi russi e rispondere alle preoccupazioni di Mosca. Inoltre il presidente russoper accettare l'idea del cessate il fuoco vorrebbe prima discutere i termini e ottenere qualche tipo di garanzia. "Putin ha una posizione forte perché la Russia sta avanzando", ha spiegato la fonte russa citata dall'agenzia di stampa.Da Mosca fanno intendere che esiste la possibilità di un nuovo colloquio tra il presidente Putin e. "Se dovesse presentarsi una tale necessità, verrà organizzato molto rapidamente, gli attuali canali di dialogo con gli americani consentono di farlo in tempi abbastanza brevi", ha dichiarato Peskov a Interfax. Nel frattempo, il capo della Cia,, e quello dell'intelligence esterna russa, hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno concordato di mantenere "contatti regolari" tra loro "allo scopo di contribuire a garantire la stabilità e la sicurezza internazionale, nonché a ridurre lo scontro nei rapporti tra Mosca e Washington".Sullo sfondo resta lache attraverso la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha auspicato una "" dopo i colloqui di Gedda. Pechino "ha notato i rapporti rilevanti sulla vicenda", ha aggiunto, e spera che "tutte le parti, attraverso ile i, possano trovare una pace sostenibile e duratura che faccia proprie le preoccupazioni reciproche".