Mad for Science: 50 scuole italiane pronte a sfidarsi per potenziare i laboratori scientifici

(Teleborsa) - Larende noto lche hanno superato la prima selezione dellaaccedendo alla fase successiva. Provengono da: il 40% dal Nord Italia, il 24% dal Centro e infine il 36% da Sud ed Isole. Anche quest’anno si conferma rilevante la partecipazione deidelle scuole selezionate per la seconda fase; seguono con ile con ilIl Concorso Mad for Science offre la possibilità diper potenziare il laboratorio di scienze d’istituto, trasformandolo in un luogo dedicato all'esplorazione scientifica. Il Concorso,, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle carriere STEM, sostenere la loro passione per la scienza e fornire un'anticipazione di cosa significhi fare ricerca anche durante gli anni delle superiori. Originariamente concepito e promosso da Diasorin e successivamente gestito dalla sua Fondazione, il Concorso mira a stimolare l'interesse per la scienza nelle nuove generazioni, offrendo loro un'opportunità concreta di crescita.Le 50 scuole che hanno superato la selezione avrannoper questa nona edizione, ovvero "". In particolare, con riferimento alle risorse energetiche (per esempio la produzione di biocarburanti), biologiche (che prevedano per esempio l’impiego di funghi, batteri, lieviti) e ambientali (che valorizzino risorse come acqua, aria, suolo)."Il Concorso Mad for Science rappresenta un'opportunità unica per le scuole di trasformare i propri laboratori in spazi innovativi per sperimentare la scienza e il suo metodo. Siamo, a conferma di quanto sia importante promuovere una cultura scientifica, capace di ispirare e appassionare le nuove generazioni" ha dichiaratoUn Comitato, appositamente costituito da Fondazione Diasorin, selezionerà gliche garantiranno ai team finalisti l’accesso alla Mad for Science Challenge 2025 che si terrà entro la fine di maggio 2025. Una Giuria d’eccezione decreterà le scuole vincitrici: anche quest’anno in palio un: al primo Istituto classificato andranno 75.000 euro per il rinnovo del laboratorio di scienze e l’acquisto di materiali di consumo; al secondo classificato un premio di 45.000 euro; al terzo classificato un premio di 30.000 euro. A tutti gli altri 5 istituti sarà attribuito il Premio Finalisti, del valore di 10.000 euro ciascuno.