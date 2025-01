Prezzi auto nel 2024: UNRAE fa chiarezza sugli aumenti

(Teleborsa) -; il calo delle immatricolazionil’aumento del prezzo medio è quindi di 228euro, pari a un +0,8% (da 29.868 a 30.096) e non di 1.000 euro. Lo precisaUnione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, in una nota sottolineando che "non è solita commentare dati o tesi di soggetti terzi, ma di fronte alla diffusione di notizie distorte non può astenersi dal ristabilire una corretta informazione - in qualità di membro del Sistema Statistico Nazionale dal 2013 e in forza di specifici accordi con ACI e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - a beneficio del pubblico, degli operatori e dei decisori, in ossequio al principio di verità".Negli ultimi giorni - si legge ancora nella nota - i principali mezzi di comunicazioneconfrontati con quelli dell’anno precedente e corredati di relative interpretazioni.perché questo è influenzato dalle variazioni del mix di canali, di segmenti e di alimentazioni: per essere significativi, i confronti vanno fatti quantomeno a parità di canale e di segmento.È intuitivo, infatti, che se il mercato si spostasse, per ipotesi, dalle utilitarie alle supercar, l’aumento del prezzo medio sarebbe automatico, pur senza nessun incremento del prezzo di nessuna auto.