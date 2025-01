Aeroporto di Catania, lavori per riqualificare i varchi di sicurezza del Terminal A

(Teleborsa) - La notte scorsa all’aeroporto di Catania sono iniziati i lavori di riqualificazione dei varchi di sicurezza al Terminal A. L’intervento mira acon l’adozione di tecnologie avanzate, allineando l’aeroporto agli standard dei principali scali internazionali.In particolare,EDS C3. Questi dispositivi consentiranno un controllo più rapido ed efficace, migliorando sia l’efficienza operativa sia la qualità del servizio offerto ai passeggeri.I lavori saranno suddivisi in tre fasi e prevedranno la chiusura alternata dei varchi per consentire l’installazione dei nuovi sistemi. La società di gestioneha avvisato i passeggeri che gli interventi potranno comportare tempi di attesa più lunghi ai controlli, raccomandando di presentarsi in aeroporto con congruo anticipo rispetto all’orario di partenza del volo.