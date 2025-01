BofA, partnership con Federazione calcistica USA per Mondiali di calcio

Bank of America

(Teleborsa) - La, una delle principali istituzioni finanziarie al mondo, hanno annunciato unaa lungo termine che rendeil primo Official Bank Partner di tutte le 27 squadre nazionali degli Stati Uniti, tra cui le squadre nazionali senior femminili e maschili degli Stati Uniti, nonché un Founding Level Partner dell'Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, la nuova sede della Federazione ad Atlanta."I nostri investimenti nella Federazione calcistica statunitense e nel calcio in generale offrono opportunità uniche e continue per costruire relazioni con i clienti, coinvolgere i nostri compagni di squadra e generare un impatto economico positivo, a livello locale e globale, mentre lo", ha affermato David Tyrie, Chief Digital Officer e Chief Marketing Officer, Bank of America.La banca è un leading partner per la prossimadel 2025 e per ladel 2026, che saranno ospitate in 21 città degli Stati Uniti con miliardi di spettatori in tutto il mondo. Nel 2028, il calcio sarà di nuovo sotto i riflettori globali durante le Olimpiadi di Los Angeles.