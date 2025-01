Energia, Pichetto firma a Riad memorandum tra Italia e Arabia Saudita

(Teleborsa) - "Nel bilaterale abbiamo messo a punto i nostri rapporti per quanto riguarda la ricerca e il futuro dei minerali critici, con l'impegno europeo e quello italiano, la mappatura dell'Italia e quella che è la nostra esperienza sul riciclo". È quanto ha affermato ilal termine dell'incontro, a Riad, con il ministro dell'Industria e delle Miniere dell'Arabia Saudita durante i lavori del"Successivamente – ha fatto sapere– ho firmato con il ministro dell'energia unche prevede un percorso di collaborazione tra i nostri Ministeri, Governi, imprese e Università in vista dell'obiettivo comune di crescita, utilizzando tutti i percorsi possibili per la decarbonizzazione: dall'idrogeno, alle rinnovabili ordinarie, al CCS per la cattura del CO2. Si tratta di un lavoro congiunto verso la decarbonizzazione, obiettivo che per il nostro Paese è fissato al 2050, mentre per l'Arabia al 2060. Questo contesto – ha concluso il ministro – si è dimostrata essere l'occasione giusta per riaffermare il ruolo centrale dell'Italia come Hub nel Mediterraneo".