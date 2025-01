IDNTT acquista ulteriore 50% del capitale di Take per 500 mila euro

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato ilper un corrispettivo dinell'ambito dell'accordo di acquisizione del 100% del capitale del gruppo Take. Contestualmente è stato trasferito l'ulteriore 50% del capitale di Take, che si somma al 10% già detenuto da IDNTT.Larelativa alla quota residuale del 40% di Take sarà eseguita entro il 31 luglio 2025 per un corrispettivo di 360.000 euro, di cui 210.000 per cassa e 150.000 mediante l'assegnazione di azioni proprie ordinarie di IDNTT.