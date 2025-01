Magellan Circle nel consorzio FLEETfor55 per la decarbonizzazione del trasporto via acqua

Circle

(Teleborsa) -- PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ha fatto sapere che la controllatafa parte di undi 21 partner e partecipa al lancio di FLEETfor55, un progetto innovativo volto ad allineare il settore europeo del trasporto via acqua agli obiettivi ambientali “Fit for 55” dell'UE per il 2030.Il progettosvilupperà una tabella di marcia completa volta all'implementazione di tecnologie per l'efficienza energetica su navi sia per il trasporto marittimo a corto e lungo raggio, sia per le vie d'acqua interne. Nell’ambito del progetto sono previsti l'ammodernamento delle navi esistenti e la progettazione di nuove navi ottimizzate per l'efficienza energetica e la conformità ambientale."Magellan Circle - ha spiegato l'azienda in una nota - contribuirà al progetto mettendo a disposizione le suein materia dibasata su oltre 20 anni di esperienza nei settori dei trasporti, mobilità, logistica, ambiente, economia circolare e della comunicazione. Per il suo incarico è stato assegnato un finanziamento a fondo perduto del valore di"."FLEETfor55 rappresenta un importante passo avanti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo europeo. Il progetto riunisce i principali fornitori di tecnologia marittima, gli armatori e gli istituti di ricerca, che insieme svilupperanno soluzioni immediate ed efficaci per il mercato volte a ridurre le emissioni del trasporto marittimo. Siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto, che è pienamente in linea con il piano strategico “Connect 4 Agile Growth” e che aiuterà il settore a raggiungere obiettivi ambientali ambiziosi, mantenendo al contempo la competitività", ha commentato, consigliere di Circle Group e presidente di Magellan Circle.Il progetto, della, è coordinato dae ha ricevuto un finanziamento dall'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) nell'ambito del programma Horizon Europe.