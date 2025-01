Tozzi Green, finanziamento da 63 milioni di euro per impianto eolico in Puglia

MPS

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha ricevuto unper un impianto eolico da 45 MW di proprietà.Natixis, BNL BNP Paribas ehanno agito in qualità di Structuring Mandated Lead Arrangers,e Hedging Banks per il finanziamento dell'impianto eolico, nel quale sono stateanche BCC Banca Iccrea, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Banca Popolare di Sondrio. Natixis ha agito inoltre come Sole Bookrunner, Green Loan Coordinator e Agent Bank, mentre MPS ha agito come Account Bank.L'impianto è localizzato ain Puglia. Le attività di costruzione e O&M del BOP (balance of plants, ossia opere elettriche e civili) sono svolte da Tozzi Green.