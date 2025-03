Landi Renzo, EBITDA Adjusted quasi azzerato nel 2024. Ricavi a 272 milioni di euro

Landi Renzo

Renault

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha chiuso ilconpari a 272,4 milioni di euro (di cui 189,8 milioni di euro relativi al settore Green Transportation e 82,6 milioni di euro relativi al settore Clean Tech Solutions), l'si attesta a 0,5 milioni di euro (di cui negativi 0,2 milioni di euro relativi al settore Green Transportation e positivi 0,7 milioni di euro relativi al settore Clean Tech Solutions). Landi Renzo aveva chiuso il 2023 con ricavi di 303,3 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di 7 milioni di euro.Larisulta pari a 94,5 milioni di euro. La Posizione finanziaria netta Adjusted, ossia al netto dell'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 - Leasing, del fair value degli strumenti finanziari derivati e del debito per la Put/Call relativa alle quote Metatron Control System, è pari a 81,3 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto didella società interamente controllata, operativa nel settore dei combustibili alternativi in ambito Mid&Heavy Duty. Inoltre, la società ha comunicato che è stato sottoscritto un accordo per la cessione d'azienda che comprende l'attività di assemblaggio di componenti (kit tank) utilizzati per l'installazione di sistemi GPL su veicoli a motore prodotti esclusivamente dal Gruppo, di Landi Renzo RO, controllata rumena della società, a favore di Automobile-Dacia S.A., per un corrispettivo di circa 500 mila euro.