UniCredit, due nuove obbligazioni a cedole variabili legate all'Euribor 3 mesi

(Teleborsa) -, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma di soluzioni pensate per gli investitori alla ricerca di opportunità di rendimento nel segmento del reddito fisso.UniCredit presenta, disponibili quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarle direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio. Entrambe hanno una durata di 10 anni e pagano cedole variabili legate all'Euribor3m, una con frequenza trimestrale e l'altra con frequenza annuale, ma si differenziano per i rispettivi meccanismi di calcolo del tasso.In una situazione di incertezza sui tassi, e considerata la risposta al mercato delle ultime Obbligazioni a tasso variabile con la leva sull'Euribor a 3 Mesi (IT0005617375 e IT0005621450 che pagavano rispettivamente tre premi fissi e due premi fissi iniziali e successivamente un tasso variabile pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per un fattore di partecipazione pari al 150% e 160%), le nuove Obbligazioni sono state pensate per offrire, con meccanismi di calcolo che consentono di cogliere eventuali rialzi (o di mitigare il calo) dei tassi nel corso degli anni.In particolare, l'obbligazione "" combina un tasso fisso nel primo anno pari al 5,75%, e dal secondo al decimo anno un tasso variabile pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per un fattore di partecipazione pari a 2 volte, mentre l'obbligazione "" non prevede un tasso fisso iniziale e offre una leva superiore sul tasso Euribor 3 mesi (160%) ed con un cap più elevato (6,00%)., in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento di MOT e Bond-X, le obbligazioni saranno offerte sul mercato a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit, pertanto sarà possibile rivendere i titoli prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, mentre durante la vita delle obbligazioni il prezzo seguirà le condizioni di mercato.