UniCredit, Orcel: nostra visione è paneuropea, ma cuore identità batte in Italia

UniCredit

(Teleborsa) - ". Siamo davvero orgogliosi del sostegno che, ormai dal 1870, offriamo a imprese e comunità su tutto il territorio nazionale. Oggi siamo proiettati verso il futuro: stiamo investendo nel nostro Paese per favorirne la crescita e permettergli di giocare un ruolo sempre più centrale nel mercato bancario europeo e nel contesto globale". Lo ha scritto il CEO di, in un post su LinkedIn, aggiungendo che "è questo il motivo strategico alla base delle nostre recenti iniziative di investimento in Italia"."Il nostro obiettivo è, a livello nazionale: avremo la possibilità di migliorarci, di generare un impatto positivo sulle economie locali e di assicurare un sostegno finanziario sempre più significativo ai clienti ed alle comunità in cui operiamo", ha detto Orcel.Secondo il banchiere, "lee avranno accesso alle nostre offerte di finanziamenti: la realizzazione del nostro progetto di investimento per l'Italia permetterà di incrementare l'impatto e il sostegno che già oggi UniCredit fornisce all'economia nazionale, un'economia basata su un tessuto vivace di aziende radicate sul territorio, votate all'esportazione e pronte a trarre vantaggio dalla nostra presenza in 13 mercati - un punto di forza che solo la nostra Banca può vantare nel panorama europeo"."La- è stata la conclusione di Orcel - E non abbiamo alcuna intenzione di dimenticarlo, perché è un aspetto fondamentale delle nostre origini e della nostra cultura".