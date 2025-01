Caro energia, Urso: Governo consapevole sfida. Tra poche settimane il Ddl sul nucleare che è essenziale

(Teleborsa) - "Dall’ultimo aggiornamento del Garante per la sorveglianza dei prezzi è emerso che a dicembre 2024 lerispetto a quelle del 2021 e del 2022. In particolare il prezzo unico Nazionale registra livelli inferiori del 54% rispetti a quelli dello stesso mese del 2022 e del 52% in meno del 2021. Allo stesso modo - si legge sull'Agenzia di Stampa Energia Oltre - il gas ha registrato livelli inferiore del 61% rispetto a quelli che aveva nello stesso mese sia del 2022 e sia del 2021 quanto altri erano al governo. Il Governo è tuttavia consapevole della sfida della duplice transizione Green e digitale che stanno affrontando le imprese italiane e dello scenario globale di riferimento. Siamo pertanto agendo per garantire alle imprese il massimo supporto". E' quanto ha detto il- "Sono oltre 20 i miliardi di messe a disposizione delle imprese nel corso di quest’anno 2025 distribuiti su più strumenti: 8,5 miliardi per transizione 4.0 e 5.0 ed efficientamento energetico, 400 milioni del fondo per la transizione industriale, 300 milioni per il nuovo strumento dei mini-contratto di sviluppo per le piccole medie imprese, oltre 6 miliardi per i contratti di sviluppo tradizionali. Inoltre stiamo lavorando nell’ottica di una più ampia visione strategica per lo sviluppo di nuove fonti di energia alternative come l’idrogeno e il nucleare di ultima generazione – ha proseguito il ministro -. Il nucleare è essenziale per garantire l’indipendenza energetica dell’Italia recuperando il gap con gli altri paesi europei dove questo è ampiamente utilizzato come Spagna e Francia e che quindi possono disporre di un costo dell’energia molto inferiore".- "Sono tempi in cui bisogna adottare un approccio pragmatico e razionale ed è quello che stiamo facendo nell’interesse nazionale. Realizzeremo una società nazionale per produrre e realizzare in Italia gli impianti nucleari di nuova generazione puliti e sicuri di piccola dimensione componibili, trasportabili su un container che potranno essere poi installati su richiesta delle imprese nel pieno rispetto dei vincoli ambientali. Tra poche settimane inoltre sarà adottato dal Ministero dell’Ambiente e dell’energia anche un disegno di legge collegato alla manovra economica appena approvata che ci permetterà di disegnare il nuovo assetto normativo in tema di energia nucleare su cui il Parlamento potrà poi confrontarsi. Lo sviluppo dell’energia rinnovabile che stiamo implementando accanto a una fonte sicura e certa potrà garantire nel futuro certamente un costo minore e soprattutto l’indipendenza e l’autonomia strategica sull’energia del nostro Continente", ha concluso Urso.