Codice della Strada riformato: Vinci (Vinci & Partners) chiarisce le novità cruciali per la sicurezza stradale

(Teleborsa) - "La Legge 25 novembre 2024, n. 177 in attuazione della delega al Governo per la revisione del codice della strada, apporta modifiche rilevanti in tema di sicurezza stradale. Si interviene altresì sulle fattispecie delittuose di lesioni stradali e omicidio stradale nonché sulla fattispecie contravvenzionale di abbandono di animali di cui all’ art. 727 c.p. Ciò detto, anzitutto interessanti risultano le modifiche al Codice della strada e, in particolare, al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, che tanto clamore mediatico e persino forme di protesta sociale diffusa hanno suscitato" cosìspiegando che nello specifico all’art. 186 è stato inserito il comma 9-ter di recepimento di quanto indicato nella Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006."Si dispone che nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lett. b) e c) dovrà essere sempre disposta l’indicazione sulla patente italiana delle dicituree “LIMITAZIONE DELL’USO-Codice 69, con limitazione alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436” (cfr. art. 125, commi 3-ter e 3-quater). Le dette prescrizioni permarranno sul documento di guida per un periodo di almeno due anni e di almeno tre anni nei casi più gravi", prosegue Vinci."In sostanza nell’ipotesi di realizzazione delle fattispecie delittuose appena menzionate (in caso di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) il soggetto sanzionato potrà condurre, per il periodo prescritto per le rispettive violazioni, solo veicoli a bordo dei quali risulti installato il dispositivo alcolock, consistente in un dispositivo collegato alla centralina di avviamento del motore dell’auto che ne impedirà l’accensione ove il tasso alcolemico del conducente risultasse superiore allo zero.A tale prescrizione si aggiungono la revoca della patente e il"Per quanto attiene, invece alla guidasi dispone normativamente l’eliminazione della necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica, risultando sufficiente, da ora in avanti, la positività al test per la sospensione immediata della patente. In caso di positività, è prevista la revoca della patente e l’obbligo di visita medico-legale, con divieto di riottenere la patente per tre anni.Vi è poi, quale ulteriore novità, la previsione del divieto di guida di veicoli potenti esteso da uno a tre anni per i neopatentati, nonché il divieto dell’uso di veicoli con potenza superiore a 75 kW/t.urtroppo assai diffuso, di guida in stato d’ebrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope, da cui derivano incidenti spesso mortali. Si registra tuttavia, sin dalla prima applicazione, una diffusa intolleranza alle nuove regole da parte dell’opinione pubblica"."È presto tuttavia, conclude Vinci."Erano altresì attesi gli interventi in tema di cosiddetta micromobilità. Con specifico riferimento ai monopattini il nuovo codice della strada impone il rispetto e la ricorrenza di tre nuove prescrizioniSe i primi due obblighi appaiono senz’altro da accogliere con favore, qualche perplessità suscita l’obbligo di munirsi di contratto di assicurazione per la RCA, considerando che si tratta di veicoli leggeri, che possono cagionare quindi danni assai limitati a persone e cose.Con la stessa logica l’obbligo di munirsi di assicurazione obbligatoria dovrebbe allora essere esteso a chi guida una bicicletta.Ma si arriverebbe, così facendo,