ASPI e Polizia di Stato avviano campagna radiofonica su sicurezza stradale con Ligabue

(Teleborsa) -, venerdì 18 aprile, fino a domenica 4 maggio, ilpromosso da, a favore dellacon un cameo d’eccezione di. Filo conduttore dello spot, andrà in onda sulle principali emittenti radiofoniche, è il celebre brano, nella nuova versione New Mix, insieme ad unall’adozione di comportamenti responsabili alla guida, come il rispetto dei limiti di velocità, la distanza di sicurezza e della segnaletica.Secondo, realizzato dal portale Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l'Italia, sono proprio le nuove generazioni ad assumerealla guida. Nell'ambito dell'ultima, che ha preso ad esame 2.124 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, è emerso che,che guidano un mezzo fra automobile, moto, motorino, microcar, bicicletta o monopattino,. Sempre secondo la ricerca, in questo contesto di scarsa consapevolezza si arriva anche a: sempre 1 su 5 usa lospesso e volentieri senza vivavoce o device di interfaccia guidatore.a tutela dei viaggiatori e dei lavoratori nei cantieri autostradali, come leper le scuole "Non chiudere gli occhi", portato avanti in collaborazione con la Polizia di Stato in oltre 240 scuole, coinvolgendo oltre 1.500 classi e 34mila studenti. Il progetto prevede inoltre approfondimenti in classe con il supporto dei professori, workshop e materiale educativo multimediale predisposto da Aspi e da operatori della Polizia Stradale che intervengono negli incontri formativi. Una collaborazione quella fra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato che si concretizza, ogni giorno, anche grazie a moltepliciLo spot è sviluppato con il coordinamento progettuale di Friends&Vivo – Experience Live Media, Media Company leader nella Live Music Entertainment in Italia.