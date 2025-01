De' Longhi, al via domani lo share buyback

De’ Longhi

Produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) -ha comunicato che a partire da domaniverràun, nei termini autorizzati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 19 aprile 2024.Il programma è finalizzato a fornire la provvista in relazione a piani presenti e futuri di compensi basati su strumenti finanziari, nonché per altre finalità autorizzate dalla suddetta Assemblea.Lo share buyback avrà una, per undi ca.di(pari a circa 1,4% del capitale sociale ai prezzi correnti) e nel limite massimo del numero di azioni di cui all’autorizzazione assembleare, salve le ipotesi di risoluzione anticipata. Il prezzo di acquisto non potrà essere superiore ai 45 euro per azione. Il programma sarà coordinato da Goldman Sachs International, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Ad oggi, 15 gennaio, la Società non detiene direttamente azioni proprie e neppure per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposte persone.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per il, che mette a segno un modesto profit a +1,11%.