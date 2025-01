Eventi e scadenze del 15 gennaio 2025

Domenica 12/01/2025

(Teleborsa) -- L'ADSW Summit 2025 è il primo grande evento nel calendario globale della sostenibilità. Sotto il tema "The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress", il summit riunirà leader globali, esperti di clima e responsabili politici per accelerare la transizione verso un'economia sostenibile e promuovere soluzioni interconnesse per la crescita socioeconomica- Fortezza da Basso, (Fi) - Alla fiera dell'abbigliamento da uomo ci saranno più di 780 brand che porteranno a Pitti Uomo 107 le loro collezioni autunno inverno 2025 2026- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Quartiere fieristico Bologna Fiere - Unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l’Associazione della Distribuzione Moderna- Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'Abu Dhabi Sustainability Week 202509:30 -- Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Fiumicino - Inaugurazione Pedalaria - la Ciclovia dell'Aeroporto di Fiumicino. Interverranno, tra gli altri, il Presidente e l'AD di Aeroporti di Roma, il Sindaco di Roma, il Presidente di ENAC e il Chief Infrastructure Officer di ADR10:00 -- Conferenza stampa virtuale per il lancio del Global Risks Report 2025 del World Economic Forum, con il contributo di Zurich e Marsh McLennan in qualità di partner strategici. L’appuntamento offrirà l’opportunità di approfondire con esperti di fama mondiale i principali rischi globali per i prossimi anni11:30 -- Museo MAXXI, Roma - 80° anniversario di costituzione dell'ANSA alla presenza del Presidente Mattarella11:30 -- Triennale Milano - Conferenza stampa di Sammontana Italia per presentare obiettivi e direzioni strategiche del Gruppo15:00 -- Question Time alla Camera15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini17:00 -- L'evento in streaming sarà un momento di confronto sullo stato dell'ecosistema innovativo del nostro Paese insieme a esperti del settore. Verranno analizzati i nuovi dati dell'analisi "EY Venture Capital Barometer", esaminando gli investimenti in startup e scaleup nel 2024- Regolamento Medio-Lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2024