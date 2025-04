Wall Street incerta. Dollaro debole, rendimenti Treasury in crescita

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, con le trimestrali positive delle grandi banche che sono offuscate dall', con la Cina che ha aumentato i dazi sulle importazioni statunitensi al 125% a partire da sabato, in aumento rispetto all'84% precedente, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito che il dazio effettivo sulla Cina era al 145%, nonostante avesse annunciato una sospensione di 90 giorni dei dazi per la maggior parte dei partner commerciali.Guardando alle, prima della campanellaha rilasciato una trimestrale in crescita grazie all'aumento del 45% dei ricavi da trading azionario,ha registrato un primo trimestre positivo trainato da trading e investment banking, mentreha comunicato un utile del primo trimestre in aumento a 4,89 miliardi di dollari nonostante un calo dell'NII.Il colosso dell'ha comunicato che gli asset under management (AUM) si sono attestati a 11,58 trilioni di dollari alla fine del primo trimestre del 2025, nuovo record, in aumento dell'11% rispetto ai 10,47 trilioni di dollari di un anno fa, con afflussi netti totali nel trimestre di 84 miliardi di dollari.Sul fronte macroeconomico, sono risultati inferiori alle attese, a marzo 2025, i. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono scesi dello 0,4% su base mensile, dopo il +0,1% del mese precedente e contro il +0,2% stimato dagli analisti.Ilcontinua a indebolirsi con la continua preoccupazione per i dazi statunitensi che ha minato la fiducia nella valuta come bene rifugio, facendola scendere ai minimi degli ultimi dieci anni contro il franco svizzero e ai minimi degli ultimi tre anni contro l'euro.Intanto, istatunitensi sono rimasti elevati dopo la forte svendita di obbligazioni all'inizio di questa settimana. Il rendimento del titolo decennale si assesta al 4,52%, ai massimi da febbraio.Guardando aiil listino USA scambia con un calo dello 0,26% sul, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.260 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,07%); sulla stessa linea, senza direzione l'(+0,03%).