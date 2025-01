Giubileo, Di Palma (ENAC) all’inaugurazione percorsi ciclopedonali tra aeroporto e Comune Fiumicino

(Teleborsa) -oggi si integra con il Protocollo firmato lo scorsoper realizzare un percorso ciclopedonale che percorre il perimetro dell’aeroporto di Roma Urbe e che andrà a collegare lo scalo dell’Urbe con quello di Fiumicino con ulterioriutilizzabile anche con il buio. L’obiettivo è quello di determinare un modo diverso di vivere Roma e un modo diverso di volare grazie a un’accessibilità alternativa e sostenibile all’aeroporto, soprattutto agli addetti aeroportuali, agli smart passenger e a tutti i cittadini che come me amano la bicicletta”, ha commentato il Presidente Enacintervenendo alla cerimonia di inaugurazione dei “Percorsi Ciclopedonali di connessione tra l’Aeroporto e il comune di Fiumicino” con Commissario straordinario di Governo per il Giubileo e Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, il Sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini, il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, l’AD di Aeroporti di Roma, Marco Troncone e il parroco di Santa Maria degli Angeli, don Giovanni Soccorsi che ha benedetto l'infrastruttura.“La mobilità sostenibile che sta portando avanti l’Enac per collegare gli aeroporti ai territori – ha continuato il Presidente Di Palma – è un tema di rilevanza sociale che ha come fine ultimo quello di valorizzare gli i