Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione: i trend chiave per il 2025

(Teleborsa) - Nel, l’adozione dell’nellaè destinata a crescere rapidamente. Uno studio globale di, Il tuo viaggio verso il futuro dell'IA Generativa: un percorso vincente per la pubblica amministrazione, rivela cheQuesta rivoluzione tecnologica potrà inaugurare unao, al contrario, essere ostacolata da problemi come la scarsa qualità dei dati, complessità normative e frodi sempre più sofisticate.Ecco i principali trend previsti per il 2025:Le amministrazioni sfrutteranno dati non strutturati grazie all’AI, accelerando processi decisionali e migliorando l’efficienza operativa rispetto agli approcci tradizionali.Emergerà un 'divario algoritmico' tra Paesi innovatori e quelli più cauti. I primi guideranno la crescita economica e la competitività, mentre i secondi potrebbero restare indietro.La sola Generative AI non sarà sufficiente: sarà integrata con altre soluzioni come l’analisi testuale per migliorare la qualità dei dati e supportare gli esperti senza sostituirli.Una governance efficace dell’AI sarà essenziale per minimizzare rischi e bias, oltre a favorire l’innovazione e garantire conformità normativa.L’AI verrà usata per contrastare attività fraudolente, intensificate dall’uso della Generative AI, proteggendo così le risorse pubbliche.Tecnologie AI in tempo reale saranno adottate per gestire calamità naturali, migliorare la sicurezza pubblica e rispondere rapidamente alle emergenze.Per il settore pubblico, il 2025 rappresenta un crocevia:. Con strategie solide, l’AI può diventare il motore di una nuova era di efficienza e innovazione per il settore pubblico.