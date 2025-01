USA, Yellen: percorso fiscale previsto da attuali politiche di bilancio non è sostenibile

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti "devono. Negli ultimi dieci anni, le prospettive fiscali federali sono peggiorate a causa di tassi di interesse significativamente più elevati e di molteplici cicli di tagli fiscali per gli americani più ricchi. La spesa discrezionale non per la difesa in percentuale del PIL rimane storicamente bassa, ma le entrate governative come quota dell'economia sono significativamente inferiori a quanto previsto prima dei tagli fiscali della precedente amministrazione". Lo ha affermato la segretaria al Tesoro statunitense,, durante un evento della New York Association for Business Economics."Di conseguenza, il deficit fiscale del 2024 in percentuale del PIL, al 6,4 percento, è storicamente alto in un'economia che opera quasi a piena occupazione - ha spiegato - E nei decenni a venire, l'aumento della spesa non discrezionale per la nostra popolazione anziana è destinato a esercitare un'ulteriore pressione al rialzo sul deficit. Il percorso fiscale previsto dalle attuali politiche di bilancio semplicemente non è sostenibile e le".Secondo Yellen, "il governo deve dare più peso alle preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale quando determina le priorità fiscali e di spesa. I tassi di interesse a lungo termine non sono sotto il controllo del governo, ma l'attuale contesto di tassi di interesse più elevati richiede deficit di bilancio primari inferiori rispetto al passato per garantire la sostenibilità fiscale.: dati i loro rendimenti significativi, questi investimenti rappresentano una minaccia minima per la sostenibilità fiscale a lungo termine. Piuttosto, sono necessari per mantenere il nostro paese su un percorso di crescita favorevole"."E nessun paese può affermare di essere serio riguardo alla sostenibilità fiscale se non investe in un'agenzia di riscossione fiscale funzionante - ha aggiunto - Per raggiungere la sostenibilità fiscale, il governo dovrà raccogliere entrate aggiuntive. Il modo più semplice per aumentare le entrate è. Attualmente si stima che il divario fiscale, ovvero l'importo di cui le riscossioni fiscali effettive sono inferiori a quelle dovute, ammonti a oltre 7 trilioni di dollari nel prossimo decennio. Un finanziamento adeguato per l'IRS può ridurre tale divario assicurando che gli individui più ricchi, le grandi aziende e le partnership complesse paghino le tasse dovute in base alla legge fiscale vigente".