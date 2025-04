Directa Plus, ricavi in aumento a 2 milioni di euro nel primo trimestre

Directa Plus

(Teleborsa) -, società italiana quotata sull'AIM di Londra e fornitore leader di prodotti a base di nanopiastrine di grafene per l'utilizzo nei mercati consumer e industrial, ha detto che il trading neldell'anno fiscale 2025 è stato solido, condi circa 2 milioni di euro, in aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2024.L'attualedel Gruppo ammonta a circa 7 milioni di euro per l'anno fiscale 2025, ulteriormente supportato da una buona pipeline di opportunità.Il Gruppo prevede di annunciare i suoi2024 a metà maggio 2025 e di segnalare, soggetto a verifica, un LBITDA rettificato di circa 3,6 milioni di euro, in linea con le aspettative del mercato, da ricavi di circa 6,7 ??milioni di euro (anno fiscale 2023: 10,53 euro).Il board ha annunciato di aver prodotto circa 0,5 milioni di euro diannuali mirati attraverso l'identificazione di diversi miglioramenti operativi ed efficienze in tutto il Gruppo, che si rifletteranno nell'anno fiscale 2025. Come risultato di questo processo, ora si mira anche a ulteriori potenziali risparmi."Stiamo lavorando con determinazione per recuperare il terreno perso nel 2024 e riportare il Gruppo sul percorso di crescita previsto - ha dettodi Directa Plus - Allo stesso tempo, ci stiamo muovendo con decisione su due fronti chiave. In primo luogo, la significativa riorganizzazione di Setcar, inclusa la nomina di un nuovo Direttore Generale, di un nuovo Direttore Commerciale e l'inserimento di nuovi dirigenti all'interno del Gruppo, ci consentirà di cogliere nuove opportunità di business ed eliminare inefficienze. In secondo luogo, stiamo riprogettando il layout dello stabilimento di Lomazzo per migliorare la flessibilità produttiva e ottenere significative riduzioni dei costi. Ciò getta le basi affinché il Gruppo crei slancio, già evidente dalle nuove acquisizioni e dai rinnovi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, dando fiducia nel successo della nostra strategia".