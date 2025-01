Why Slovakia, Zoppas (ICE): Al lavoro per la definizione di un MoU Italia-Slovacchia

(Teleborsa) -ha una storia molto lunga, fatta di scambi industriali e bilateralità anche a livello economico- commerciale e produttivo. L’attività di ICE viaggia su due direttrici: quella della promozione e dello sviluppo del Made in Italy nel mondo e quella dell’attrazione degli investimenti esteri in Italia". Lo ha detto iintervenuto questa mattina alla conferenzapromosso dall'Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e Confindustria."Oggi l’interscambio con la Slovacchia si aggira intorno agli 8,7, miliardi e nel 2023 le esportazioni sono state di 4 miliardi, in crescita costante rispetto al 2022. Nei primi nove mesi del 2024 c’è stata una diminuzione, di circa 7 punti percentuali, maturati in un contesto internazionale e europeo che tra le altre cose subisce ancora le conseguenze del post covid e conflitti bellici in corso. Eventi non prevedibili che non ci devono scoraggiare, perché il commercio estero italiano può essere ulteriormente aumentato. I settori di maggiore esportazione, ormai consolidati, riguardano categorie anche tecnologiche tra cui l’automotive, ma anche ambiti che concernono innovazione, tecnologia e ricerca e sviluppo. Ildi creare un interscambio in cui possiamo contribuire ad accrescere le innovazioni tra paesi esteri, attraverso la valorizzazione del nostro know how. ICE, attraverso l’ufficio di Vienna, presidia la Slovacchia e porta avanti attività di crescita e sviluppo in settori di customer goods. Alcuni esempi sono “La Giornata del Design Italiano”, la “Giornata del Made in Italy”, la “Giornata dello Spazio”, la “Settimana della cucina italiana nel mondo”. Nella sua attività di attrazione investimenti ICE si interfaccia costantemente con il Ministero dello sviluppo e del Made in Italy, così come, per tutte le attività di promozione e sviluppo dell’export, con il Ministero degli Affari Esteri che guida la diplomazia della crescita. Siamo al lavoro per valutare la definizione di un Memorandum of Understanding (Mou)ha concluso Zoppas.