Accordo CNDCEC e Inarcassa: servizi e formazione per i commercialisti

(Teleborsa) - Il(CNDCEC) e la(INARCASSA) hanno sottoscritto un accordo quadro finalizzato alla fornitura di servizi amministrativi ai propri iscritti. L’intesa, siglata daiprevede un progetto di collaborazione che ha comeche operano a supporto della categoria degli ingegneri e architetti. A loro viene fornita un’occasione di formazione professionale, volta all’acquisizione di specifiche competenze in ambito previdenziale per l’assistenza dei propri clienti ingegneri e architetti.si impegna ad offrire ai commercialisti un servizio volto adper lo sviluppo e l’approfondimento di competenze previdenziali, un canale di contatto diretto e riservato e supporto nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa previdenziale specifica degli ingegneri e architetti. Il Consiglio nazionale dei commercialisti promuoverà l’iniziativa e la partecipazione ai corsi di aggiornamento promossi da INARCASSA.Inarcassa si impegna anche aai commercialisti per richieste e informazioni relative alle tematiche previdenziali. L’accordo prevede anche lo sviluppo di un sistema di delega digitale per consentire agli iscritti all’albo dei commercialisti di curare gli adempimenti verso Inarcassa per conto degli ingegneri e architetti loro assistiti."Questo accordo - afferma de Nuccio – è l’esempio virtuoso di una importante collaborazione tra professioni diverse. L’intesa consentirà ai nostri iscritti di, rafforzandone ulteriormente il ruolo di consulenza anche in questo ambito e rendendoli punto di riferimento sempre più qualificato anche per i colleghi architetti e ingegneri"."Siamo particolarmente soddisfatti di questa intesa che promuove una consulenza previdenziale sempre più specializzata ed efficace, al servizio dei nostri iscritti", dichiara Santoro. "Grazie a questo accordo, potremoe un supporto mirato in ambito previdenziale, garantendo un’assistenza sempre più qualificata agli ingegneri e architetti liberi professionisti. Inarcassa conferma così l’impegno nell’innovazione per semplificare e migliorare la gestione degli adempimenti."