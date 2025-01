Amazon e Sindacati: tensioni sul rinnovo contrattuale

(Teleborsa) -ha ribadito il proprio impegno nel. In una nota,per il personale della rete logistica a partire da gennaio 2025, evidenziando cheun valore superiore di oltre 90 euro rispetto al livello previsto dal contratto nazionale per il settore."Gli stipendi iniziali dei propri operai, grazie a un inquadramento mediamente più elevato, sono. Inoltre, i lavoratori ricevono un primo aumento dopo 12 mesi di servizio e una promozione al livello successivo dopo 24 mesi", sottolinea Amazon.Oltre aglitra cui: buoni pasto da 8 euro al giorno; assicurazione privata per infortuni; sconti per gli acquisti su Amazon.it; programma Career Choice, che copre fino al 95% dei costi per corsi professionali scelti dai dipendenti, fino a un massimo di 8.000 euro in quattro anni.Nonostante questo,hanno dichiarato loper tutto il personale di, denunciando un presunto mancato adeguamento delle retribuzioni alle disposizioni del rinnovo del Contratto Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.Le organizzazioni sindacali accusano Amazon digiudicando la situazione inaccettabile. Hanno diffidato l’azienda dal proseguire con questa linea e avvertono che, in assenza di un ripensamento, saranno intraprese azioni di mobilitazione e lotta per tutelare i diritti dei lavoratori."Siamo orgogliosi - fa sapere l'azienda - di offrire questenonchéall'interno dell'azienda". "In Amazon - continua - crediamo fortemente nel: il loro coinvolgimento diretto è parte integrante della nostra cultura aziendale. Ci impegniamo inoltre a mantenere un dialogo regolare e costante con tutti i rappresentanti sindacali, sia a livello di sito che a livello nazionale, che viene portato avanti nelle sedi designate".Tuttavia,con le parti distanti su alcuni punti fondamentali.