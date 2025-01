HBX Group annuncia IPO a Madrid. Raccolta fino a 725 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda spagnola attiva nel TravelTech, ha annunciato la sua intenzione di intraprendere un'. L'offerta e l'ammissione, nonché la loro tempistica definitiva, sono soggette, tra gli altri fattori, alle condizioni di mercato e all'approvazione della CNMV.Si prevede che l'offerta comprenda un'offerta primaria di azioni di nuova emissione e un'di azioni esistenti da parte diL'consisterà in unda utilizzare per ridurre la leva finanziaria da 3,2x alla fine dell'anno fiscale 2024 a circa 2,5x debito netto rettificato su EBITDA rettificato."I vantaggi competitivi derivati ??dai nostri 23 anni di esperienza e dall'eccellenza della nostra tecnologia, dei nostri dati, delle nostre persone e dei nostri prodotti ci hanno consentito di diventare un leader di mercato all-in-one sia per i fornitori di viaggi che per i distributori di viaggi rivolti ai clienti in tutto il mondo in un settore altamente frammentato - ha detto il- Questa IPO contribuirà ad accelerare la nostra strategia di crescita, a rafforzare la nostra posizione finanziaria e ad aiutare continuiamo a innovare nel settore TravelTech collegando distributori e fornitori di hotel, trasporti ed esperienze in tutto il mondo, offrendo così valore a tutti i nostri stakeholder".HBX Group (), fondato nel 2001 a Maiorca, in Spagna, è un marketplace TravelTech B2B globale indipendente che funge da collegamento chiave nel vasto e altamente frammentato settore dei viaggi di piacere in oltre 170 mercati. HBX Group collega i fornitori di viaggi (oltre 250.000 hotel, di cui 100.000 sono direttamente contrattualizzati), nonché esperienze di viaggio, trasferimenti e società di autonoleggio a circa 60.000 distributori B2C di lunga data in tutto il mondo, tra cui marketplace online, tour operator, consulenti di viaggio, compagnie aeree e programmi fedeltà.HBX Group ha aumentato ildel 12% nell'anno fiscale 2024. Il Gruppo ha raggiunto un margine di fatturato leader di mercato, o "tassi di acquisizione", di circa il 9% nell'anno fiscale 2024, generando 693 milioni di euro di. Nella linea di prodotti Accommodation, l'88% del fatturato del Gruppo nell'anno fiscale 2024, HBX Group negozia tipologie di camere, disponibilità e tariffe scontate con gli hotel in base a informazioni di viaggio e guadagna un ricarico sulla vendita di camere d'albergo ai suoi partner di distribuzione. Sempre nell'anno fiscale 2024, HBX Group ha migliorato il suoal 57% dal 54% nell'anno fiscale 2023 e dal 37% nell'anno fiscale 2022 grazie al continuo investimento nella sua piattaforma tecnologica e a una forte attenzione all'efficienza.